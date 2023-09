Tuttosport: “L’Empoli ha detto no ad un’offerta da 15 milioni della Fiorentina per Baldanzi”

Tommaso Baldanzi vuole prendersi la scena stasera contro la Juventus. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, che sottolinea come il fantasista classe 2003 sia ormai da mesi nel mirino dei bianconeri, suoi avversari proprio nel terzo turno di Serie A. Giuntoli, così come la Fiorentina, ha provato non a caso a bloccarlo già quest’estate, ma l’Empoli ha detto subito no a una possibile proposta da 15 milioni di euro.

Il presidente Corsi – continua la medesima fonte – spera infatti che il prezzo del calciatore possa lievitare e magari raddoppiare da qui alla prossima stagione, anche alla luce degli interessamenti di numerosi club stranieri (Benfica e Nizza in particolare). Questa per Baldanzi deve essere insomma l’annata della consacrazione.

