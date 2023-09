Oggi è stata consacrata la Cappella Santa Caterina al Viola Park: presenti Commisso e Catherine

Non solo vigilia di campionato in casa Fiorentina. Nella giornata di oggi è stata consacrata la Cappella Santa Caterina costruita e voluta fortemente dal Presidente Rocco Commisso, dedicata alla moglie Catherine, all’interno del Viola Park. La famiglia Viola al completo si è riunita per la cerimonia in questo sabato speciale.

LE PAROLE DI MISTER VINCENZO ITALIANO PRIMA DELLA PARTENZA PER MILANO