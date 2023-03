L’Inter si prepara ad accogliere la Fiorentina a San Siro: 70mila spettatori. 1500 viola nel settore ospite

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per la sfida tra Inter e Fiorentina in programma questo sabato alle ore 18. Stando quanto riportato dal club nerazzurro, sono già stati venduti 70000 biglietti per la gara valida per la 28a giornata di Serie A. Da Firenze partiranno circa 1.500 tifosi viola che saranno presenti nel settore ospiti di San Siro per supportare la squadra gigliata al suo rientro in campo dopo la sosta. Di seguito il comunicato: “Si attende un’altra serata tutta nerazzurra a San Siro: sabato 1 aprile sono attesi oltre 70mila spettatori per Inter-Fiorentina, match valevole per la 28ª giornata di campionato”.

