Richards scherza sul risultato: “Abbiamo fatto solo tre gol, ma potevamo segnarne molti di più”

Tre gol, porta inviolata e un piede e mezzo in semifinale di Conference League. Non poteva andare meglio la serata Crystal Palace, vittorioso a Londra per 3-0 contro la Fiorentina nella gara di andata dei quarti di finale della competizione.

Per analizzare il match, in particolar modo il clean sheet con cui la squadra di Oliver Glasner è uscita da Selhurst Park, è intervenuto ai microfoni di TNT Sport il difensore Chris Richards. Queste le sue parole: “Una cosa su cui ci concentriamo sempre è mantenere la porta inviolata, perché questo permette agli attaccanti di fare il loro lavoro. La difesa non è sempre la parte più spettacolare… ma ogni volta che si mantiene la porta inviolata, questo aiuta sempre la squadra”.

Ha anche aggiunto, scherzando sul risultato: “Abbiamo segnato solo tre gol oggi, ma credo che avremmo potuto farne molti di più”. Lo riporta TMW.