Richards: “Alla Fiorentina senza sapere l’italiano, chiesi a Balotelli, a Montella dissi “Testa di Ca***”

Micah Richards, ex giocatore della Fiorentina, arrivato a Firenze nel 2014 proprio dal Manchester City in cui era compagno di squadra di Balotelli. Il racconto di Micah Richards ad un podcast inglese: “Sono andato alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, così ho chiesto a Balotelli come avrei potuto presentarmi. La prima volta che vedo Montella, l’allenatore della squadra, gli stringo la mano e gli dico: “Testa di caz*o”

