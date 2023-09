Burdisso: “Commisso è stato chiaro, crescere ogni anno. Quest’anno lotteremo con Lazio e Roma”

Determinazione, voglia di crescere, osservare i giocatori dal vivo. E’ lo slogan di Nicolas Burdisso, direttore tecnico di poche parole e tanto lavoro. L’ex difensore argentino è intervenuto dall’evento Olé Sports Summit Leaders a Buenos Aires, toccando tanti temi interessanti. Tra questi Burdisso ha spiegato come si svolge il suo lavoro.

«Io vengo dal campo e difficilmente valuto un giocatore senza averlo visto dal vivo. ll momento del calciomercato è quello in cui si vede il lavoro di tutto l’anno. Se durante il calciomercato guardi i giocatori allora significa che durante gli altri mesi hai lavorato male».

Il tutto a stretto contatto con Italiano. «Agli scout diamo dei parametri, non economici, perché la cosa più importante è trovare un profilo giusto per l’allenatore. Se l’allenatore gioca in un certo modo serviranno giocatori con determinate caratteristiche. Poi esaminiamo questi nomi con l’allenatore e ne discutiamo».

Crescita è la parola chiave. «Il Viola Park indica l’ambizione di crescere. Il presidente è stato chiaro: l’obiettivo è migliorare anno dopo anno. Il nostro campionato è con Roma, Lazio, Atalanta e Torino».

Firenze e Argentina è ormai un binomio assodato. Proprio dal campionato argentino Burdisso ha pescato due talenti in prospettiva: «Infantino lo seguivamo da quasi 2 anni. Per Beltran c’era la necessità di dare alla squadra qualcosa che non avevamo la scorsa stagione. C’è stata la possibilità di acquistare un giocatore con presente e futuro».

Non solo lavoro sul mercato in entrata, ma anche su quello delle uscite. «Dobbiamo sempre essere preparati perché abbiamo giocatori che possono ricevere offerte da un momento all’altro. Abbiamo detto di no a grandi offerte per i nostri giocatori. Di solito, tanti grandi club guardano i giocatori della Fiorentina». Lo riporta La Nazione

ORARI E GIORNI IN CUI LA FIORENTINA VA IN CAMPO FINO A GENNAIO