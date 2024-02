Gazzetta dello Sport scrive: “Zaniolo vuole tornare in Serie A, la Fiorentina potrebbe farsi avanti”

Nicolò Zaniolo, già accostato alla Fiorentina nelle precedenti sessioni di mercato, ha voglia di lasciare l’Inghilterra. L’esterno italiano sta giocando poco all’Aston Villa e l’esperienza inglese non è stata poi così significativa. L’ex giocatore della Roma vorrebbe tornare in Italia e tre club di Serie A gli fanno già la corte: Milan e Juventus ci pensano su, così come il club viola, che non è riuscito a portare un esterno a Vincenzo Italiano nel mercato di riparazione. Il suo cartellino è di proprietà del Galatasaray, club turco che lo ha acquistato dalla squadra capitolina nel febbraio del 2023, pagandolo 15 milioni di euro più bonus legati al suo rendimento (anche in Nazionale). L’Aston Villa, che ha sborsato 3 milioni di euro, lo ha preso in prestito per la stagione 23/24 e non ha voglia di riscattarlo. La Gazzetta dello Sport scrive a tal proposito: “Possibilità che il club di Emery lo riscatti la prossima estate? Pochissime perché l’ex Inter e Roma sta giocando poco: in Premier non è titolare da inizio dicembre e da allora… solo spezzoni nel finale di incontro”. Ipotesi sull’operazione che potrebbe concretizzarsi? “L’alternativa – riporta il quotidiano sportivo – è inserire nell’operazione una contropartita tecnica, magari per arrivare a uno scambio di cartellini”. Potrebbe essere lui l’obiettivo della Fiorentina nel mercato estivo.

