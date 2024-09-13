TMW rivela: "Le offerte per Kayode erano di Brentford e Aston Villa, mai aperto alla cessione"

Nella lunga e dettagliata conferenza stampa odierna, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha risposto anche a tante domande sui singoli della rosa gigliata. Una delle domande riguardav...

Nella lunga e dettagliata conferenza stampa odierna, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha risposto anche a tante domande sui singoli della rosa gigliata. Una delle domande riguardava le eventuali offerte arrivate in estate per Michael Kayode. Questo il pensiero di Pradè:

"Lui neanche lo sa ma di offerte ne ha avute, più di una. Se mi chiedi, personalmente ho anche pensato a cederlo, ma il presidente non l'avrebbe mai fatto e non ho avuto neanche il coraggio di chiederglielo. Lui in più è un ragazzo eccezionale che ha margini importanti e credo non fosse pronto già adesso a un passo così importante. Guardate Iling Junior e Barrenechea, andati in Premier League e poi altrove dopo 40 giorni. Per Kayode c'era anche un top club. E poi in Premier League, per quello che fatturano, sono tutti top...", la spiegazione di Pradè in merito, con le voci di mercato che hanno riguardato comunque anche altre importanti società.

Le inglesi ad ogni modo si erano mosse con convinzione per il terzino della Fiorentina: secondo le ultime raccolte da TMW, le società che avevano mostrato maggiore interesse durante l'estate erano Brentford e soprattutto Aston Villa, ma come detto la Fiorentina non ha mai realmente aperto alla possibilità di lasciarlo partire. Lo scrive TMW.

IL RETROSCENA SU RANIERI

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