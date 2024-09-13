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Retroscena Ranieri, lo voleva il Napoli su precisa richiesta di Conte. No della Fiorentina

Pradè ha rivelato in conferenza del grande interesse di una squadra importante per Luca Ranieri, ecco il retroscena Napoli

A cura di Flavio Ognissanti
13 settembre 2024 13:45
Retroscena Ranieri, lo voleva il Napoli su precisa richiesta di Conte. No della Fiorentina -
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Nel corso della conferenza stampa di Daniele Pradè, il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato anche di Luca Ranieri, queste le sue parole: "Non ci dimentichiamo nemmeno di Ranieri, è un giocatore forte che ci è stato chiesto da un club forte e da un allenatore di livello mondiale. Valentini sarà qui a gennaio e quindi abbiamo valutato anche in base a 40"

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, era il Napoli il club che ha cercato il difensore della Fiorentina classe 99 su precisa richiesta di Antonio Conte che avrebbe voluto portare in azzurro il difensore viola. A questa richiesta però, c'è stato il rifiuto della società viola ad ogni tipo di cessione del calciatore.

LE CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI PRADE'

https://www.labaroviola.com/prade-nico-voleva-andare-amrabat-ha-chiesto-di-andare-alla-fine-gudmundsson-rischia-poco-o-nulla/268040/

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