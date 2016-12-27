Non solo Cina: 45 milioni da West Ham e Aston Villa per Kalinic

Non solo i cinesi: secondo quanto riporta il Corriere dell sport, infatti, in coda per Nikola Kalinic ci sono anche gli inglesi dell'Aston Villa e quelli del West Ham pronti a sborsare 45 milioni di e...

A cura di Redazione Labaroviola 27 dicembre 2016 13:08

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