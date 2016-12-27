Non solo Cina: 45 milioni da West Ham e Aston Villa per Kalinic
Non solo i cinesi: secondo quanto riporta il Corriere dell sport, infatti, in coda per Nikola Kalinic ci sono anche gli inglesi dell'Aston Villa e quelli del West Ham pronti a sborsare 45 milioni di e...
A cura di Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 13:08
Non solo i cinesi: secondo quanto riporta il Corriere dell sport, infatti, in coda per Nikola Kalinic ci sono anche gli inglesi dell'Aston Villa e quelli del West Ham pronti a sborsare 45 milioni di euro in contanti per la società viola. Siamo però sotto la soglia prevista dalla clausola rescissoria, fissata a 50 milioni di euro e quindi per il momento la Fiorentina può dire di no.