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Non solo Cina: 45 milioni da West Ham e Aston Villa per Kalinic

Non solo i cinesi: secondo quanto riporta il Corriere dell sport, infatti, in coda per Nikola Kalinic ci sono anche gli inglesi dell'Aston Villa e quelli del West Ham pronti a sborsare 45 milioni di e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 dicembre 2016 13:08
Non solo Cina: 45 milioni da West Ham e Aston Villa per Kalinic -
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Non solo i cinesi: secondo quanto riporta il Corriere dell sport, infatti, in coda per Nikola Kalinic ci sono anche gli inglesi dell'Aston Villa e quelli del West Ham pronti a sborsare 45 milioni di euro in contanti per la società viola. Siamo però sotto la soglia prevista dalla clausola rescissoria, fissata a 50 milioni di euro e quindi per il momento la Fiorentina può dire di no.

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