TMW, Ngonge piace alla Fiorentina ma l’Aston Villa è in pressing. Costa 10-15 milioni

Cyril Ngonge via dall’Hellas Verona? È uno scenario molto probabile. Questo perché per l’attaccante è attesa un’offerta molto importante dalla Premier League. Non è dato sapere quale sia la squadra pronta a puntare sul talento belga, ma nelle ultime settimane è stato visionato – con buoni risultati – da parte dell’Aston Villa secondo in Premier League. Arrivato un anno fa a parametro zero – dopo la risoluzione con il Groningen – Ngonge ha segnato 10 gol in 32 partite, risultando determinante per la salvezza del Verona con una doppietta nella finale del playoff contro lo Spezia.

La valutazione per il giocatore è fra i 10 e i 15 milioni. Una cifra alta che non è impossibile però da raggiungere da parte di un club inglese. E sarebbe una plusvalenza molto importante per il club scaligero. Quindi bisognerà anche capire cosa succederà dal punto di vista societario, visto che il club era vicinissimo alla cessione a un fondo americano, closing che non può completarsi in questo momento proprio per questo motivo. Ngonge rappresenta un asset tecnico, sì, ma anche economico e con un’offerta interessante sarebbe ceduto.

Su Ngonge c’è anche l’interesse della Fiorentina che, però, prima deve liberare uno fra Brekalo e Ikone. Lo riporta TMW.

