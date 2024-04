McGinn senza paura: “Siamo i più forti della Conference e non ci nascondiamo, faremo di tutto”

L’ Aston Villa è la grande favorita per la vittoria finale della Conference League. I londinesi volano in Premier League dove sono quarti a +7 dal Tottenham quinto e vogliono mettere le mani sul trofeo come coronamento a una grandissima stagione. La Fiorentina si trova per il secondo anno consecutivo in semifinale e in caso di passaggio del turno dovrà vedersela proprio contro i temibili Villans.

Ne è consapevole anche John McGinn, centrocampista scozzese e colonna della squadra: “Sono tanti anni che manchiamo nel calcio europeo, quest’anno siamo considerati i favoriti in Conference League. Siamo la squadra più forte dall’inizio e tutti ci considerano tali, dobbiamo accettarlo e capire che non possiamo nasconderci. Faremo di tutto per vincere la coppa, è un obiettivo importantissimo per tutti”.

CLUB BRUGGE IN FORMA, NE FA 3 AL GENK E CONQUISTA IL PRIMO POSTO IN CAMPIONATO. ORA C’È LA FIORENTINA