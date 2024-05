Zaniolo si è fatto male ancora, salterà l’europeo con l’Italia. L’esito degli esami non ha lasciato dubbi

Nicolò Zaniolo salterà il prossimo Europeo a causa dell’infortunio subito durante il match tra Aston Villa e Liverpool. L’ex giocatore della Roma ha riportato una microfrattura al piede, con conseguente stop di almeno un mese.

Stamattina il c.t. azzurro Luciano Spalletti, annunciando che il “70-80% delle convocazioni” era praticamente fatto, non si era ancora sbilanciato sulle condizioni del giocatore attualmente in Premier League: “Stanno valutando i dottori, poi vi diremo”. L’esito degli esami non ha lasciato speranze. Lo scrive Gazzetta.it

