L’Olympiakos fa il colpo in casa dell’Aston Villa e si porta ad un passo dalla Finale

Un’autentica impresa quella compiuta dai greci dell’Olympiakos in casa dell’Aston Villa, favorita numero uno per la vittoria finale. La squadra del Pireo ha acquisito un grande vantaggio in vista del ritorno in casa della settimana prossima e il 4-2 è un risultato pesante da ribaltare anche per gli inglesi. Autentico mattatore è stato il bomber marocchino El Khaabi con una tripletta che ha steso la squadra di Emery e si porta in testa alla classifica dei marcatori.