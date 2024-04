Zaniolo fa subire un gol all’Aston Villa sulla punizione di Foden, i tifosi infuriati: “Tornatene in Italia!”

L’esperienza di Nicolò Zaniolo in Premier League non va affatto per il verso giusto. L’ex centrocampista della Roma, accostato anche alla Fiorentina nelle scorse settimane, aveva esplicitamente detto di voler tornare in Italia; intanto, però, i tifosi dell’Aston Villa non sono contenti del suo rendimento e non risparmiano le critiche nei suoi confronti, soprattutto dopo l’ultima prestazione contro il Manchester City dove ha causato il gol del 2-1 di Foden: Zaniolo, schieratosi in barriera per una punizione a sfavore, si è letteralmente spostato dalla traiettoria del pallone, facendolo arrivare direttamente in porta. I tifosi dell’Aston Villa, arrabbiatissimi, invitano il centrocampista a lasciare l’Inghilterra, scrivendo “Tornatene in Italia” ed offendendolo pesantemente.

