Colpo a sorpresa della Fiorentina, preso Jordan Veretout centrocampista classe 93 quest'anno all'Aston Villa

Vero e proprio autentico blitz di mercato di Pantaleo Corvino che prende uno dei protagonisti dell'ultimo mondiale under 20

Scatto a sorpresa. E chiusura in arrivo. La Fiorentina ha già individuato il sostituto di Vecino. Si tratta di Jordan Veretout, classe 1993, in forza all’Aston Villa (quest'anno 25 presenze) e recente protagonista ai Mondiali Under 20. Un autentico blitz, c’erano due club forti su Veretout. La Fiorentina ha anticipato tutti: operazione da 7 milioni e contratto quinquennale. Lo riporta Alfredo Pedullà sul sito.