Corriere fiorentino scrive: “Zaniolo e il suo entourage stanno lavorando per andare alla Fiorentina”

Secondo quanto riporta il Corriere fiorentino, Nicolò Zaniolo potrebbe davvero essere preso dalla Fiorentina in estate. Il calciatore italiano classe 1999 non sarà riscattato dall’Aston Villa e farà ritorno al Galatasaray, qui ci sarà una nuova cessione con la speranza, per il giocatore, che ci possa essere il ritorno in serie A. Il quotidiano scrive che l’entourage di Zaniolo sta lavorando a questa ipotesi perchè l’opzione Firenze è molto gradita al giocatore che tra l’altro salterà l’europeo per infortunio.

