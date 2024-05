Chi gioca ad Atene? Quarta preferito a Ranieri, Bonaventura intoccabile, in attacco più Belotti di Nzola

Italiano, se volesse fare pretattica, oggi partirebbe per Atene, portandosi dietro ballottaggi e dubbi sulla formazione da presentare contro l’Olympiakos.Ok, magari, in modo pro forma, lo farà, perchè nel calcio nessuno, specie un allenatore alla vigilia di una finale di coppa, vuole concedere qualcosa all’avversario. Detto questo, la Fiorentina 1 per il match di Conference sembra davvero cosa fatta: nell’assetto tattico e nei candidati a indossare una maglia da titolare.

Italiano sistemerà in campo il suo 4-2-3-1 e, partendo da Terracciano fra i pali, anche le altre 10 figurine dei protagonisti di Atene hanno poche possibilità di essere cambiate con qualcuna di chi è destinato a partire dalla panchina per poi trasformarsi in protagonista nell’arco dei 90 minuti. In difesa con Dodo e Biraghi sulle corsie esterne, i centrali saranno Milenkovic e Quarta. Ranieri? Se la gioca, assolutamente e, anzi, proprio dalla scelta ’Quarta o Ranieri’ potrebbe uscire la sorpresa delle previsioni di formazione della vigilia.

Stesso discorso per quanto riguarda la mediana con Bonaventura e Arthur. Il primo intoccabile, il secondo destinato a incrementare il tasso di qualità del centrocampo, anche se per l’ex juventino rimane la concorrenza (da verificare all’ultimo istante) con Mandragora. Siamo alla linea a tre dietro la punta. L’asse in testa a Italiano è questa: Nico, Beltran e Kouame.

Eventuali novità? Potrebbe verificarsi un incastro… tattico per coinvolgere Bonaventura non sulla mediana, ma nella posizione di ’sottopunta’ alle spalle del centravanti. Questo potrebbe permettere a Italiano di tenersi a disposizione Beltran, come riserva di qualità da inserire al momento giusto. L’attaccante? Pochi dubbi su Belotti. Toccherà al Gallo spingere subito nella direzione del gol con Nzola a disposizione e magari decisivo nella seconda parte del match. Lo scrive La Nazione

