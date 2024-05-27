Criscitiello dà il voto alla Fiorentina: "6,5. Se torna a Firenze con la coppa sarà da 8, non è semplice"

Finita il campionato, in attesa del recupero ormai inutile, manca solo la finale di Conference per la Fiorentina. Il voto di Criscitiello

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha dato il voto alla Fiorentina per questa stagione, ecco il suo commento:

"Voto 6,5 alla Fiorentina. In campionato si poteva fare qualcosa di più ma l’annata non è stata semplice e la tragedia di Joe Barone ha lasciato il segno. La viola si è tolta delle belle soddisfazioni ma è ancora una volta fuori dal giro delle grandi. Ovviamente il voto non tiene in considerazione la finale di Conference. Se si torna a casa con la Coppa, sarà un’annata da 7.5 e anche 8. Vincere non è mai semplice."

AMRABAT PARLA DEL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/amrabat-non-vuole-tornare-alla-fiorentina-sto-parlando-con-il-manchester-perche-voglio-restare-qui/254874/