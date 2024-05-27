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Criscitiello dà il voto alla Fiorentina: "6,5. Se torna a Firenze con la coppa sarà da 8, non è semplice"

Finita il campionato, in attesa del recupero ormai inutile, manca solo la finale di Conference per la Fiorentina. Il voto di Criscitiello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2024 09:25
Criscitiello dà il voto alla Fiorentina: "6,5. Se torna a Firenze con la coppa sarà da 8, non è semplice" -
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Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha dato il voto alla Fiorentina per questa stagione, ecco il suo commento:

"Voto 6,5 alla Fiorentina. In campionato si poteva fare qualcosa di più ma l’annata non è stata semplice e la tragedia di Joe Barone ha lasciato il segno. La viola si è tolta delle belle soddisfazioni ma è ancora una volta fuori dal giro delle grandi. Ovviamente il voto non tiene in considerazione la finale di Conference. Se si torna a casa con la Coppa, sarà un’annata da 7.5 e anche 8. Vincere non è mai semplice."

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