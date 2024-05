Amrabat non vuole tornare alla Fiorentina: “Sto parlando con il Manchester perchè voglio restare qui”

Sofyan Amrabat non ha vissuto una stagione esaltante in Premier League con la maglia del Manchester United, il centrocampista marocchino in estate ha lasciato la Fiorentina con la formula del prestito oneroso di 10 milioni con diritto di riscatto a 20 milioni. Ergo, se lo United volesse acquistarlo a titolo definitivo, dovrebbe pagare alla società viola 20 milioni. Il centrocampista classe 1996, dopo la vittoria dell’FA Cup, ha parlato del suo futuro a Ziggo Sport, queste le sue parole

“Restare allo United è certamente una possibilità, abbiamo vissuto stata una stagione difficile qui al Manchester, un club con questio prestigio deve fare di più, lo stesso vale anche per il mio rendimento. Per il mio futuro stiamo parlando con il club. Lo United è la squadra più grande del mondo, chi non vorrebbe giocare qui ma tutte le parti devono essere felici, ci siederemo e vedremo cosa succederà per la prossima stagione”

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO DELLA FIORENTINA