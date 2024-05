Da Mancini e Spinazzola fino a Bianco, tutte le scoperte del nuovo ds della Fiorentina Goretti

Roberto Goretti ormai con ogni probabilità sarà il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina che si sta muovendo per ridisegnare il nuovo organigramma societario dopo la partenza di Burdisso e la prematura scomparsa di Joe Barone. Goretti ha iniziato la carriera da Direttore Sportivo nel Perugia, forse una delle parentesi migliori della sua carriera dove in 5 anni di permanenza è arrivato 4 volte ai play-off senza però mai riuscire a portare il Perugia in Serie A. Dal 2015 in poi Goretti ha portato a Perugia diversi giocatori che poi negli anni successivi si sono affermati in Serie A e anche in Nazionale, due nomi su tutti Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola entrambi oggi alla Roma e nel giro della nazionale, con Spinazzola che si è laureato anche campione d’Europa dopo un europeo da protagonista. Goretti negli anni a Perugia si è dimostrato un vero e proprio cacciatore di talenti del reparto arretrato, scovando oltre ai due già citati Casale, oggi alla Lazio, Magnani, Mazzocchi e Dossena che oggi è una delle rivelazioni del Cagliari. A Perugia ha portato anche El Yamik uno dei protagonisti del Marocco dello scorso mondiale. In avanti i colpi più importanti sono stati Sadiq oggi punta della Real Sociedad dal valore di 15 milioni e Di Carmine anche lui passato poi in Serie A, mentre nel mezzo il colpo più importante è stato sicuramente Hans Nicolussi Caviglia che ha vinto una coppa Italia con la Juventus partendo titolare. A Perugia ha spesso chiuso le sessioni di calciomercato con attivi di diversi milioni proprio grazie alle plusvalenze fatte con i suoi acquisti, su tutte quella di Magnani passato alla Juve e Zebli passato al Genk. Dopo Perugia ha avuto una breve parentesi a Cosenza con cui ha centrato la salvezza e infine la Reggiana con cui ha vinto il campionato di Serie C al primo anno e centrando una salvezza tranquilla l’anno dopo portando a Reggio una delle rivelazioni della Serie B di questa stagione, ovvero Alessandro Bianco che ritroverà nella Fiorentina. Nella sua carriera Goretti è riuscito in ogni stagione, tranne l’ultima con il Perugia, a centrare l’obbiettivo della società pur lavorando spesso con pochissime risorse, adesso dovrà dimostrare di essere in grado di gestire Budget un po’ più corposi

