Kayode e l'addio alla Fiorentina: "Fu messo da parte da Palladino, una sostituzione lo colpì molto"

L’agente del terzino ex viola racconta il momento delicato prima del trasferimento in Inghilterra

Andrea Ritorni, membro della Vigo Global Sport Services Srl, agenzia che cura gli interessi di Michael Kayode, esterno del Brentford, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dell'italiano: "Sta facendo un gran percorso in un campionato importante. Sta migliorando di volta in volta sotto tutti gli aspetti, secondo me la Premier è il campionato che più si addice a Mike".

Ci parli del suo addio all'Italia.

"Fu una scelta fatta dalla Fiorentina e dal giocatore dal momento che con Palladino fu messo da parte. La decisione arrivò dopo aver giocato dopo diverso tempo che non giocava e fu sostituito presto. Mike ha un gran carattere, ma dopo essere stato sostituito nel primo tempo entrò in una fase che poteva essere down se non fosse per il suo carattere".

È cresciuto molto anche dal punto di vista comunicativo.

"Lui non si dimentica mai da dove è venuto, i suoi genitori gli hanno dato grandi valori e lui li mette in campo ogni giorno lavorando. Se è un rimpianto per la Fiorentina? Nel nostro lavoro è bravo chi sbaglia meno, dal punto di vista della società forse sì, posso pensare che potesse andare diversamente. Ma si fa fatica a fare questa valutazione. La Fiorentina resta la squadra che lo ha lanciato prima con Aquilani e poi con Italiano".

Lo riporta tuttomercatoweb.com