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Kayode e l'addio alla Fiorentina: "Fu messo da parte da Palladino, una sostituzione lo colpì molto"

L’agente del terzino ex viola racconta il momento delicato prima del trasferimento in Inghilterra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2026 23:12
Kayode e l'addio alla Fiorentina: "Fu messo da parte da Palladino, una sostituzione lo colpì molto" -
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Andrea Ritorni, membro della Vigo Global Sport Services Srl, agenzia che cura gli interessi di Michael Kayode, esterno del Brentford, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare dell'italiano: "Sta facendo un gran percorso in un campionato importante. Sta migliorando di volta in volta sotto tutti gli aspetti, secondo me la Premier è il campionato che più si addice a Mike".

Ci parli del suo addio all'Italia.
"Fu una scelta fatta dalla Fiorentina e dal giocatore dal momento che con Palladino fu messo da parte. La decisione arrivò dopo aver giocato dopo diverso tempo che non giocava e fu sostituito presto. Mike ha un gran carattere, ma dopo essere stato sostituito nel primo tempo entrò in una fase che poteva essere down se non fosse per il suo carattere".

È cresciuto molto anche dal punto di vista comunicativo.
"Lui non si dimentica mai da dove è venuto, i suoi genitori gli hanno dato grandi valori e lui li mette in campo ogni giorno lavorando. Se è un rimpianto per la Fiorentina? Nel nostro lavoro è bravo chi sbaglia meno, dal punto di vista della società forse sì, posso pensare che potesse andare diversamente. Ma si fa fatica a fare questa valutazione. La Fiorentina resta la squadra che lo ha lanciato prima con Aquilani e poi con Italiano".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

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