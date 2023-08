Fabrizio Romano: “Offerta dal Brentford di 42 milioni di euro alla Fiorentina per Nico Gonzalez”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Brentford ha presentato un’offerta da 42 milioni di euro per Nico Gonzalez offrendo un ricco ingaggio al calciatore argentino. Lo stesso club inglese nelle scorse settimane ha fatto un’altra offerta per Nico ma la società viola aveva già rifiutato perchè non c’è l’intenzione di vendere il numero 10 viola

EXCL: Brentford have submitted new proposal to Fiorentina for Argentine winger Nico González 🚨🐝🇦🇷

Understand new bid is in excess of €40m package, close to €42/43m — club sources confirm. Huge salary bid to the player.

Fiorentina already rejected opening bid two weeks ago. pic.twitter.com/6evKPay8n2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2023