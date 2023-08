Amrabat assente all’allenamento è l’ennesima prova: è fuori dalla Fiorentina, si aspetta solo l’addio

Sofyan Amrabat dopo non aver giocato a Genova, non ha svolto nemmeno la rifinitura con il resto del gruppo alla vigilia della gara di Vienna dei Play Off di Conference League, la sua assenza non era legata a motivi fisici o di infortunio. Il segno sempre più evidente di un giocatore che in questo momento è un vero e proprio corpo estraneo della squadra. La sua cessione non si è ancora concretizzata perchè il Manchester United prima di poterlo ingaggiare deve fargli spazio nella rosa con almeno due cessioni in quella zona di campo. Ma ormai club viola e Red Devils sono d’accordo e tutte le altre pretendenti hanno registrato anche la volontà del marocchino che è quella di raggiungere il suo vecchio allenatore Ten Hag al Manchester United.

LE PAROLE DI ITALIANO A LA REPUBBLICA