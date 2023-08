Corriere dello Sport: “Gonzalez resta a Firenze, prova di forza della Fiorentina a tutto il campionato”

Scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina ha rifiutato un’offerta da 45 milioni del Brentford per Nico Gonzalez. I viola sembrano aver voluto dare una prova di forza a tutto il campionato italiano, rispedendo al mittente un’offerta che pochi club italiani avrebbero rifiutato. Simbolo che il progetto viola vuole essere motivo d’attrazione per giocatori dal calibro internazionale come Gonzalez e non solo.

LEGGI ANCHE, TMW, LA FIORENTINA VUOLE MURILLO, CORINTHIANS VUOLE 20 MILIONI. CONCORRENZA DI PSG E MANCHESTER CITY