Sky Sport: "Ajax su Michael Kayode: il laterale della Fiorentina nel mirino per sostituire Rensch"

Gli olandesi cercano un sostituto per Devyne Rensch ormai vicinissimo alla Roma e Kayode pare il profilo ideale. Concorrenza del Brentford

L’Ajax ha puntato i riflettori su Michael Kayode come possibile rinforzo per il mercato di gennaio. Il club olandese, che sta cercando un sostituto per Devyne Rensch – ormai vicinissimo alla Roma – vede in Kayode il profilo ideale per rinforzare la fascia destra e continuare il processo di ringiovanimento della squadra.

Kayode, classe 2004, è stata una delle sorprese più interessanti della stagione scorsa viola. Con la sua rapidità, forza fisica e capacità di spinta, si è guadagnato spazio nella formazione di Vincenzo Italiano, nonostante la sua giovane età. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto che diversi club europei, tra cui proprio l’Ajax, hanno iniziato a monitorarlo con attenzione.

La cessione di Devyne Rensch da parte dell’Ajax sembra ormai solo una questione di dettagli. Il terzino olandese, talento promettente ma non sempre continuo nelle sue prestazioni, è destinato a trasferirsi alla Roma per rinforzare il reparto difensivo giallorosso. Questo addio ha spinto i Lancieri a cercare un sostituto all’altezza, e Kayode rappresenta una scelta strategica: giovane, già con esperienza in un campionato competitivo come la Serie A e con un profilo che ben si adatta allo stile di gioco dinamico dell’Ajax.

Rimane viva la forte concorrenza della Premier League e del Brentford in particolare. La Fiorentina dal canto suo vuole monetizzaare il più possibile da una cessione che, complice l'assenza del terzino dalla lista dei convocati nella partita di oggi con il Torino, appare ormai una certezza.

Fiorentina, dalla società nessuna dichiarazione post-partita, un silenzio che fa rumore

https://www.labaroviola.com/fiorentina-dalla-societa-nessuna-dichiarazione-post-partita-un-silenzio-che-fa-rumore/285419/