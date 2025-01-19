Fiorentina, dalla società nessuna dichiarazione post-partita, un silenzio che fa rumore

Contrariamente alle ultime settimane nessun commento a fine gara da parte della dirigenza viola, solo grande amarezza o riflessioni in corso?

Un silenzio che parla, quello della Fiorentina dopo la partita di oggi. Al termine del match, nessun rappresentante della società si è presentato in sala stampa o ai microfoni di radio e TV per commentare la prestazione della squadra. Un’assenza che in un certo senso fa rumore, considerato che, soprattutto negli ultimi tempi, era diventata ormai prassi sentire il pensiero di Pradè o Ferrari e, in alcune occasioni, dello stesso Presidente Rocco Commisso.

E invece, questa volta, almeno per il momento tutto tace. Anche Commisso ha evidentemente scelto di non diffondere il consueto messaggio di fine gara.

Un’ silenzio che inevitabilmente apre a interpretazioni e interrogativi: si tratta di una scelta strategica per evitare polemiche in un momento delicato? O forse un modo per mandare un messaggio implicito, sia alla squadra che ai tifosi?

Bucchioni: “La squadra non sa cosa fare in campo, lecito interrogarsi sul valore dell’allenatore”

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