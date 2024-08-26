Di Marzio: "Brentford su Kayode, proposto il prestito con obbligo di riscatto. Fiorentina verso il no"

Il Brentford mette nel mirino il terzino viola classe 2004. Proposto il prestito con obbligo di riscatto. Le cifre

Michael Kayode, il giovane terzino della Fiorentina classe 2004, ha attirato l'attenzione di alcuni club inglesi, in particolare del Brentford. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la squadra di Premier League sta seriamente considerando di portare il giocatore in Inghilterra. L'esperto di mercato scrive:

"Il club inglese ha prima effettuato un sondaggio e successivamente ha presentato una prima offerta alla Fiorentina per cercare di portare il calciatore in Premier League. Proposta di prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla presenze, per una cifra totale complessiva che si aggira tra i 20 e 22 milioni di euro. Al momento però la Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi di Kayode, specialmente alla condizioni proposte dal Brentford".

Di Marzio: “La Fiorentina ci prova con decisione per Adli del Milan. Contatti tra le parti in corso”

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