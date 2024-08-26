Di Marzio: "La Fiorentina ci prova con decisione per Adli del Milan. Contatti tra le parti in corso"

Il centrocampista francese del Milan è finito nella lista dei desideri della Fiorentina. Contatti in corso

La Fiorentina vuole rinforzare il centrocampo da consegnare a mister Palladino per i prossimi impegni stagionali. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, nella lista dei desideri si sarebbe aggiunto anche Yacine Adli, centrocampista francese del Milan. "La Fiorentina - scrive l'esperto di mercato - ci sta provando con decisione per Yacine Adli: i viola sono in pressing sul centrocampista francese di proprietà del Milan. In corso contatti tra le parti". Situazione da seguire con attenzione, con i viola che vogliono fare sul serio per portarlo a Firenze.

Palladino arrabbiato con la società per il mercato in ritardo. Per Kostic si aspetta via libera del calciatore

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