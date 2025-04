Kayode in mostra nell’1-1 tra Arsenal e Brentford: dà il via al gol dell’1-0 poi salva su Saka nel finale

Michael Kayode comincia a trovare spazio e fiducia in Premier League. Arrivato al Brentford a gennaio dalla Fiorentina con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato intorno ai 17,5 milioni di euro, il giovane esterno ha avuto un ruolo importante nel pareggio di oggi per 1-1 contro l’Arsenal.

Entrato in campo al 69° minuto, Kayode si è messo subito in mostra con una bella azione sulla fascia destra, da cui è nato il cross che ha portato al gol del pareggio di Wissa. Nel finale ha anche evitato una possibile sconfitta, intervenendo in modo decisivo su Saka, che era ormai a porta vuota dopo aver superato il portiere.

Dopo un inizio difficile a causa di un infortunio, Kayode sta finalmente iniziando a trovare continuità. Il Brentford valuta con attenzione il suo rendimento, e se continuerà così, il riscatto a fine stagione potrebbe diventare una possibilità concreta.