Nazione: “Cedere Kayode adesso sarebbe un segnale bruttissimo verso Firenze”

Ricca offerta del Brentford ma la Fiorentina fa muro

Dal punto di visto del mercato in entrata, ieri non è successo niente di rilevante. Nella giornata di ieri infatti, dall'Inghilterra è arrivata l'offerta per il terzino della Fiorentina. Il Brentford, per l'esattezza, ha messo sul piatto 22 milioni di euro per arrivare al talento di Palladino. La risposta del club? Assolutamente no. Cedere adesso Kayode sarebbe un segnale bruttissimo nei confronti di una piazza che ha subito l'addio di Nico Gonzalez e poi, è anche tardi per trovare un degno sostituto. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/