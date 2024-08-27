Gazzetta: “Fiorentina pronta a chiudere Adli in prestito con obbligo a 13 milioni. Tentativi per Gosens e Carboni”

Fiorentina attiva sul mercato per piazzare gli ultimi colpi

In entrata, servono almeno tre colpi, uno per reparto. Palladino è stato chiaro e la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus ha scosso un ambiente già carico di tensione. Per questo motivo, i dirigenti viola sono pronti per chiudere l'arrivo di Yacine Adli dal Milan. Il centrocampista francese infatti, è molto vicino alla Fiorentina, meta a lui più gradita del Marsiglia. L'offerta è di un prestito con obbligo di riscatto pari a 12-13 milioni di euro. La Fiorentina ha fatto un concreto tentativo per Robin Gosens dell'Union Berlino e per quanto riguarda il reparto arretrato piace Andrea Carboni del Monza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/