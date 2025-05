Il Brentford ha da poco comunicato il riscatto di Michael Kayode. A margine dell’ufficializzazione dell’operazione, il direttore sportivo del Brentford, Phil Giles, ha aggiunto: “Michael è stato fantastico per noi da quando è arrivato a gennaio, non solo per le sue prestazioni, ma anche per la sua personalità e l’energia che ha portato al campo di allenamento. È stata una decisione facile riscattarlo e non vediamo l’ora di rivederlo per il ritiro di luglio”.