Kayode: “Felice di restare qui, era il mio sogno sin da piccolo giocare in Premier League”

Ai canali ufficiali del Brentford ha parlato l’ex terzino viola Michael Kayode, appena riscattato dal club inglese: “Sono felice di prolungare la mia esperienza qui in Inghilterra al Brentford e voglio ringraziare la società che mi ha permesso di rimanere ancora. Ho sempre sognato la Premier League sin da bambino e non vedo l’ora di ricominciare la stagione con questa maglia che mi auguro di indossare ancora a lungo perché sin dal mio arrivo sono stato accolto bene dal club e dall’allenatore. Tutti hanno fiducia in me e voglio ripagare questa possibilità.”

L’ex terzino viola ha registrato 49 presenze alla Fiorentina con un solo gol siglato nella stagione 2023/24 con Italiano in panchina alla Lazio nel 2-1 finale del 26 febbraio 2024. Kayode era stato preso dal Gozzano dopo che la Juventus lo aveva scartato e non aveva trovato poi spazio sufficiente in quest’annata con Palladino in viola.