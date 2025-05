Ritorni: “Il Brentford ha creduto davvero in Michael, questa è la squadra perfetta per lui”

Andrea Ritorni, capo scout dell’agenzia che cura anche gli interessi del terzino di proprietà viola in prestito al Brentford Michael Kayode, ha parlato del suo assistito a Cultopremier: “Quando è arrivato, ha faticato perché la Premier è un campionato tosto e doveva ambientarsi, ma poi ha cominciato a giocare e ha fatto vedere il suo valore a tutti. Ha sempre lottato e sta giocando veramente da top in difesa perché fanno fatica a saltarlo, tanto di cappello a chi ha creduto in lui. Questa squadra è perfetta per Michael e lui sta ripagando la fiducia con ottime gare e due assist contro United ed Arsenal. Ha superato dei momenti di down che ci stanno ed è diventato importante per tutto l’ambiente, gli vogliono tutti bene e si sente a casa.”