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Norgaard se ne va, ceduto al Brentford per 4 milioni di euro. La stessa cifra dell'acquisto

Finisce dopo solo un anno l'esperienza italiana di Christian Norgaard, che lascia la Fiorentina per approdare in Inghilterra. Lì lo aspetta il Brentford, squadra che milita nella Football League Champ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2019 13:25
Norgaard se ne va, ceduto al Brentford per 4 milioni di euro. La stessa cifra dell'acquisto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Finisce dopo solo un anno l'esperienza italiana di Christian Norgaard, che lascia la Fiorentina per approdare in Inghilterra. Lì lo aspetta il Brentford, squadra che milita nella Football League Championship, ovvero la seconda divisione del calcio inglese.

La trattativa si è conclusa per una cifra intorno ai 4 milioni. Il centrocampista danese classe 1994, che era arrivato la scorsa estate dal Brondby. Doveva essere il sostituto di Milan Badelj, ma alla fine ha raccolto solo sei presenze in Serie A per un totale di 323'. Insomma, pochissimo spazio, tanto con Pioli quanto con Montella. Da qui la decisione di partire.

Gianlucadimarzio.com

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