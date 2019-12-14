Corriere dello Sport, Cutrone flop in Inghilterra, vuole tornare in Italia. C'è la Fiorentina?

Patrick Cutrone di nuovo in Italia? Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, la Fiorentina, oltre a un esterno, cerca anche un centravanti: il classe '98 ex Milan, ora al Wolverhampton dove...

Patrick Cutrone di nuovo in Italia? Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, la Fiorentina, oltre a un esterno, cerca anche un centravanti: il classe '98 ex Milan, ora al Wolverhampton dove non sta brillando (fino ad ora solo 2 gol in Premier League) spinge per un ritorno in Italia e la Viola, dopo l'interessamento di questa estate, ha nuovamente mostrato interesse per il centravanti ex Milan.