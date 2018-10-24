Marcos Alonso si lega sempre più al Chelsea. Rinnovo per altri due anni. La scadenza..

Oggi Marcos Alonso ha rinnovato il proprio contratto col Chelsea, il terzino spagnolo ha commentato cosi:"Sono felice e soddisfatto di continuare la mia avventura qui con il Chelsea. È gratificante gi...

A cura di Redazione Labaroviola 24 ottobre 2018 17:51

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