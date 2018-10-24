Marcos Alonso si lega sempre più al Chelsea. Rinnovo per altri due anni. La scadenza..
Oggi Marcos Alonso ha rinnovato il proprio contratto col Chelsea, il terzino spagnolo ha commentato cosi:"Sono felice e soddisfatto di continuare la mia avventura qui con il Chelsea. È gratificante gi...
A cura di Redazione Labaroviola
24 ottobre 2018 17:51
Oggi Marcos Alonso ha rinnovato il proprio contratto col Chelsea, il terzino spagnolo ha commentato cosi:"Sono felice e soddisfatto di continuare la mia avventura qui con il Chelsea. È gratificante giocare per uno dei club più forti del mondo, per me sono state due annate positive. Adesso guardo al futuro con la volontà di fare ancora meglio per me e per i tifosi". Così Marcos Alonso, esterno spagnolo del Chelsea, dopo il rinnovo con i Blues fino al 2023.
Fonte: Chelseafc.com