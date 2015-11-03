Notizie Marcos Alonso Fiorentina

Ufficiale, Marcos Alonso lascia il Barcellona: l'ex Fiorentina entra nella lista svincolati a partire da oggi
30 giugno 2024 17:41
Cassano umilia Marcos Alonso: "Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata"
16 settembre 2022 22:22
Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto
02 dicembre 2021 13:07
"Voler bene alla Fiorentina". La lezione di Marcos Alonso, Savic e Cuadrado a Vlahovic
07 ottobre 2021 20:18
Da Zaniolo e Mancini a Rebic e Piccini. Quando Firenze non aspetta i giovani, che poi esplodono altrove...
20 febbraio 2020 14:33
Biraghi non convince, per gennaio Conte vuole Marcos Alonso del Chelsea: si tratta
11 dicembre 2019 15:31
Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio
07 dicembre 2019 01:19
Marcos Alonso si lega sempre più al Chelsea. Rinnovo per altri due anni. La scadenza..
24 ottobre 2018 17:51
Firenze e i terzini sinistri, da quando Pioli disse: "Prendetemi uno al posto di Olivera" a Vargas
16 ottobre 2018 11:50
Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa
13 ottobre 2018 10:15
Marcos Alonso alla Gazzetta: "Alla Fiorentina difficile farsi notare. Penso spesso a Davide"
11 ottobre 2018 11:15
Dall'Inghilterra, il Barcellona vuole Marcos Alonso, pronti 51 milioni di euro per portarlo in Spagna
08 novembre 2017 13:07
Marcos Alonso: "Perché vanno via tutti dalla Fiorentina? Berna aveva detto mai alla Juventus e invece..."
27 luglio 2017 09:26
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