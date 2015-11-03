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Notizie Marcos Alonso Fiorentina

Ufficiale, Marcos Alonso lascia il Barcellona: l'ex Fiorentina entra nella lista svincolati a partire da oggi

30 giugno 2024 17:41

Cassano umilia Marcos Alonso: "Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata"

16 settembre 2022 22:22

Marcos Alonso fa fermare Chelsea-Watford e salva la vita a un tifoso colto da infarto

02 dicembre 2021 13:07

"Voler bene alla Fiorentina". La lezione di Marcos Alonso, Savic e Cuadrado a Vlahovic

07 ottobre 2021 20:18

Da Zaniolo e Mancini a Rebic e Piccini. Quando Firenze non aspetta i giovani, che poi esplodono altrove...

20 febbraio 2020 14:33

Biraghi non convince, per gennaio Conte vuole Marcos Alonso del Chelsea: si tratta

11 dicembre 2019 15:31

Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio

07 dicembre 2019 01:19

Marcos Alonso si lega sempre più al Chelsea. Rinnovo per altri due anni. La scadenza..

24 ottobre 2018 17:51

Firenze e i terzini sinistri, da quando Pioli disse: "Prendetemi uno al posto di Olivera" a Vargas

16 ottobre 2018 11:50

Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa

13 ottobre 2018 10:15

Marcos Alonso alla Gazzetta: "Alla Fiorentina difficile farsi notare. Penso spesso a Davide"

11 ottobre 2018 11:15

Dall'Inghilterra, il Barcellona vuole Marcos Alonso, pronti 51 milioni di euro per portarlo in Spagna

08 novembre 2017 13:07

Marcos Alonso: "Perché vanno via tutti dalla Fiorentina? Berna aveva detto mai alla Juventus e invece..."

27 luglio 2017 09:26

Se Conte lascia il Chelsea Marcos Alonso potrebbe partire. Lo vogliono Juventus, Real Madrid, Barcellona e Roma

12 maggio 2017 17:08

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