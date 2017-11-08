Dall'Inghilterra, il Barcellona vuole Marcos Alonso, pronti 51 milioni di euro per portarlo in Spagna
Secondo quanto riportato dai media inglesi Marcos Alonso sarebbe nel mirino del Barcellona che vorrebbe offrire le arrivare a lui ben 51 milioni di euro da offrire al Chelsea. Per il terzino spagnolo,...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 13:07
Secondo quanto riportato dai media inglesi Marcos Alonso sarebbe nel mirino del Barcellona che vorrebbe offrire le arrivare a lui ben 51 milioni di euro da offrire al Chelsea. Per il terzino spagnolo, ex giocatore della Fiorentina, sarebbe un ulteriore salto in avanti nella sua carriera, dopo essere stato venduto dalla società viola al Chelsea di Antonio Conte. Adesso si aspetta la reazione del club di Abramovich.