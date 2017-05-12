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Se Conte lascia il Chelsea Marcos Alonso potrebbe partire. Lo vogliono Juventus, Real Madrid, Barcellona e Roma

Ma in caso di permanenza a Londra di Antonio Conte la cessione di Marcos Alonso non sarebbe nemmeno presa in considerazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 17:08
Se Conte lascia il Chelsea Marcos Alonso potrebbe partire. Lo vogliono Juventus, Real Madrid, Barcellona e Roma -
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Secondo il Mundo Deportivo la grande stagione in Premier di Marcos Alonso ha attirato gli interessi di molti importanti club, italiani ed esteri. In particolare in Italia sono Juventus e Roma le squadre su di lui, mentre in Spagna Alonso piace a Barcellona e Atletico Madrid. Se Conte dovesse restare sulla panchina di Stamford Bridge, però, difficilmente si priverà del giocatore, in caso contrario però si potrebbe scatenare l'asta di mercato.

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