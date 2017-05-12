Se Conte lascia il Chelsea Marcos Alonso potrebbe partire. Lo vogliono Juventus, Real Madrid, Barcellona e Roma

Ma in caso di permanenza a Londra di Antonio Conte la cessione di Marcos Alonso non sarebbe nemmeno presa in considerazione

Secondo il Mundo Deportivo la grande stagione in Premier di Marcos Alonso ha attirato gli interessi di molti importanti club, italiani ed esteri. In particolare in Italia sono Juventus e Roma le squadre su di lui, mentre in Spagna Alonso piace a Barcellona e Atletico Madrid. Se Conte dovesse restare sulla panchina di Stamford Bridge, però, difficilmente si priverà del giocatore, in caso contrario però si potrebbe scatenare l'asta di mercato.