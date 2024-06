Ufficiale, Marcos Alonso lascia il Barcellona: l’ex Fiorentina entra nella lista svincolati a partire da oggi

Finisce la parentesi blaugrana per l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Il terzino, arrivato dal Chelsea nel 2022 nel club catalano, saluterà il Barcellona da svincolato, dopo 45 partite e 3 gol realizzati ne LaLiga. La nota del club ad ufficializzare l’addio: “Marcos Alonso non continuerà all’FC Barcelona. Il suo rapporto con il Club terminerà questo 30 giugno”. Non sono mancati i ringraziamenti a seguito dell’esperienza maturata nei due anni: “Molte grazie, Marcos”. Alcune voci di mercato accostano il terzino spagnolo all’Atletico Madrid, ma secondo quanto riporta Fabrizio Romano non ci sarebbe ancora una trattativa concreta.

