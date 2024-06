La Fiorentina saluta anche Castrovilli: “Grazie Castro, in bocca al lupo per il tuo futuro”

La Fiorentina ha ringraziato e salutato Jack Bonaventura e Alfred Duncan, andati in scadenza di contratto e non rinnoveranno il loro contratto per aprirsi ad una nuova esperienza. Ora è il tempo di Gaetano Castrovilli, che dopo il lungo infortunio è tornato gradualmente in campo, ma decidendo di ripartire altrove, dopo la lunga parentesi in viola. “Grazie, Castro, in bocca al lupo per il tuo futuro” scrive la Fiorentina, augurandogli buona fortuna per il nuovo capitolo della sua carriera calcistica.

LA FIORENTINA SALUTA DUNCAN: “126 PRESENZE, 6 GOL. UN VIAGGIO INSIEME LUNGO PIÙ DI 4 ANNI. GRAZIE DI TUTTO”