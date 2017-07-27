Marcos Alonso: "Perché vanno via tutti dalla Fiorentina? Berna aveva detto mai alla Juventus e invece..."

Alla Fiorentina auguro solo il meglio. Non mi spiego tutte queste cessioni, se sia colpa della società o dei giocatori" cosi Marcos Alonso

Marcos Alonso ha parlato al Corriere dello Sport, queste le sue parole:

“Mi sembra che dalla Fiotentina se ne stiano andando via tutti. Non so di chi sia la colpa di tutto questo, ma alla Fiorentina auguro il meglio: lì sono stato bene e ho buoni ricordi. Della città, dei compagni, di tutti

Bernardeschi quando aveva firmato il rinnovo aveva detto che non sarebbe mai andato alla Juventus. Nel calcio non si può mai dire mai. Era già successo con Neto, ma il trasferimento di Bernardeschi ha fatto ancora più rumore. Adesso non so quanto bene gli vorranno quando tornerà a Firenze. I dirigenti bianconeri hanno concluso un ottimo affare perché hanno preso un grande giocatore. Cosa avrei risposto io se mi avesse cercato la Juve? Quando ti vuole una della squadre più vincenti d’Italia e d’Europa è complicato rifiutare”.