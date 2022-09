Cassano umilia Marcos Alonso: “Passare da Jordi Alba a lui è come paragonare la merda alla cioccolata”

Nel corso della Bobo Tv in diretta su Twitch si è parlato del Barcellona e della scelta del club blaugrana di passare da Jordi Alba a Marcos Alonso, arrivato dal Chelsea ed ex terzino sinistro della Fiorentina. Antonio Cassano si è espresso in merito: “Jordi Alba è stato messo fuori per altri motivi, guadagna troppo e lo hanno messo ai margini, con tutto il rispetto per Marcos Alonso, passare da Jordi Alba a Marco Alonso è come paragonare la merda e la cioccolata”

