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Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio

Marcos Alonso è stato messo dal Chelsea sul mercato dopo le ottime prestazioni di Emerson Palmieri. Lo spagnolo dovrebbe essere ceduto già a gennaio, secondo quanto riporta The Athletic il Chelsea vor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 01:19
Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio -
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Marcos Alonso è stato messo dal Chelsea sul mercato dopo le ottime prestazioni di Emerson Palmieri. Lo spagnolo dovrebbe essere ceduto già a gennaio, secondo quanto riporta The Athletic il Chelsea vorrebbe acquistare Ben Chilwell del Leicester.

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