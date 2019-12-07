Il Chelsea ha messo sul mercato Marcos Alonso, possibile cessione già a gennaio
Marcos Alonso è stato messo dal Chelsea sul mercato dopo le ottime prestazioni di Emerson Palmieri. Lo spagnolo dovrebbe essere ceduto già a gennaio, secondo quanto riporta The Athletic il Chelsea vor...
A cura di Redazione Labaroviola
07 dicembre 2019 01:19
Marcos Alonso è stato messo dal Chelsea sul mercato dopo le ottime prestazioni di Emerson Palmieri. Lo spagnolo dovrebbe essere ceduto già a gennaio, secondo quanto riporta The Athletic il Chelsea vorrebbe acquistare Ben Chilwell del Leicester.