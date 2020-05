Arrivano dettagli dall’Inghilterra sull’esito della riunione tra le proprietà dei club di oggi. Le società stanno cercando una soluzione condivisa per la ripartenza, nonostante i dubbi dei calciatori. Il Sun scrive che le gare saranno giocate nel caso a porte chiuse e in stadi neutri fino a maggio 2021. Tutti, nessuno escluso, giocheranno lontano dal proprio impianto, per evitare assembramenti.

Tuttomercatoweb.com