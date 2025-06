Igor delude al Brighton ma la Real Sociedad è pronta ad offrire 20 milioni per portarlo in Liga

Potrebbe già essere al capolinea l’avventura inglese di Igor Julio. Il difensore brasiliano, arrivato al Brighton nell’estate 2023 dalla Fiorentina per 17 milioni di euro, è finito nel mirino della Real Sociedad, pronta a muoversi concretamente nella prossima finestra di mercato.

A riportarlo è il quotidiano britannico Express, secondo cui il club basco sarebbe intenzionato a presentare una prima offerta per assicurarsi le prestazioni del centrale classe ’98. L’interesse non arriva soltanto dalla Spagna: il profilo di Igor, pur senza aver brillato in Premier League, continua a suscitare attenzione in diversi mercati europei, complice una prestanza fisica imponente e una buona esperienza internazionale.

Il Brighton, dal canto suo, non si opporrebbe alla cessione, visto che ha in programma una rivoluzione difensiva per la prossima stagione. Igor è legato al club inglese da un contratto fino al 2027 e il suo valore attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro: una cifra che consentirebbe agli inglesi di monetizzare con una discreta plusvalenza.

Per i tifosi viola, il nome di Igor resta legato alla amara notte di Praga, quando un suo errore spianò la strada al gol vittoria del West Ham nella finale di Conference League 2023. Un episodio pesante, ma che non ha frenato l’ascesa del brasiliano nel panorama europeo.