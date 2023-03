Iachini: “Vlahovic ha la pubalgia, è un problema importante. Il mio futuro? Studio la Premier League”

Beppe Iachini, ex allenatore e giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, queste le sue parole: “Vlahovic ha la pubalgia e questo è un problema importante che gli ha impedito di giocare con continuità, succede in carriera di avere dei problemi di natura fisica. Bisogna dare al ragazzo il tempo di tornare in forma, deve allenarsi e giocare con continuità, in questo modo vedremo tutte le sue qualità. Il mio futuro? Sto studiando il calcio inglese, in Inghilterra posso vedere tanti allenatori che vengono da diverse nazioni e questo mi permette di vedere tanti diversi stili, ognuno con una qualità diversa. Vediamo che esperienza affronterò”

