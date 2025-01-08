Corriere dello Sport: “Kayode può lasciare la Fiorentina, Serie A e Premier su di lui ma manca un’offerta convincente”

L'ascesa di Dodò ha relegato Kayode sempre più in panchina

La stagione di Michael Kayode è iniziata in salita. Il terzino lo scorso anno aveva stupito tutti al suo primo anno tra i grandi, lanciato da Italiano. L'ascesa di Dodò lo ha relegato sempre più spesso in panchina, e potrebbe seriamente lasciare Firenze. Su Kayode ci sono il Brighton ed il Brentford in Premier, con le bees che lo avevano già seguito in estate. Anche in Serie A non mancano gli estimatori: Roma, Parma e Como sono alla finestra. Ancora manca un'offerta in grado di convincere i viola, ma Kayode potrebbe seriamente partire. Lo scrive il Corriere Dello Sport.

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